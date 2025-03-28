شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة الجولف تساعد على تعزيز الرؤية وتخفيف الضغط والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة رياضة الجولف.

1- تحسن صحة القلب

2- تعزز الرؤية

3- حرق السعرات الحرارية

4- تخفيف الضغط

5- خفض ضغط الدم المرتفع

6- تقوية عضلات الفخذ والذراع

7- محاربة التوتر النفسى

8- تساعد في حرق الدهون

9- تحافظ على صحة الأوعية الدموية