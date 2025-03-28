شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وسيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر،في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز لحجز تذكرة التأهل إلى الدور النهائي.

يدخل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المباراة بدوافع جديدة، لمصالحة جماهير القلعة البيضاء،بسبب النتائج السيئة التي تعرض لها في الفريق في مواجهات كأس عاصمة مصر،حيث يستهدف الوصول إلى نهائي كأس مصر وتحقيق اللقب.

وركز الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة فى دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهما زيزو ومصطفى شلبى، ثم تخطى عقبة مودرن سبورت في دور الستة عشر للبطولة بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الفارس الأبيض نبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق شيكابالا بعد وصول اللقاء للأشواط الإضافية ثم تخطى الدور ربع النهائي بالفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الأخر يبحث على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن الفوز الرابع له كمدرب أمام الزمالك تاريخيا، عندما يقود سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وستكون مباراة اليوم هي السادسة عشر في تاريخ على ماهر كمدرب أمام الزمالك، حيث واجه الزمالك في 15 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري، حقق 3 انتصارات كانت فى المواجهات الأخيرة بين المصري والزمالك بالدور الأول والثانى بالدوري المصري النسخة الماضية والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف ثم بهدفين مقابل هدف ثم فى الدور الاول للنسخة الحالية بهدف دون رد، وحقق على ماهر تعادلا وحيدا، بينما تلقى الهزيمة فى 11 مباراة أخرى أمام الفارس الأبيض، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفشل فريق سيراميكا في تحقيق أي فوز على الزمالك خلال اللقاءات التي جمعت بينهما طوال تاريخه، حيث واجه الزمالك في 10 مناسبات في جميع المسابقات تلقى 9 هزائم وتعادل في مباراة واحدة"، منها 9 مباريات في الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية "كأس عاصمة مصر الحالية.