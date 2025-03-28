شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ختام منافسات دورة الخليج 365 الرمضانية لكرة القدم برعاية بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة ختام منافسات دورة الخليج 365 الرمضانية لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة بملاعب نادى الصيد بالدقى التى تقام برعاية بنك CIB، وتشهد المباراة النهائية مواجهة قوية بين فريقى الحريفة والأبطال. ويسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقى الأساطير والرياضة.

وشارك فى البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والأساطير.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة برعاية بنك CIB، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.