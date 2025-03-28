شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. 4 أندية حققت لقب كأس مصر مرة واحدة بعيداً عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 28 مارس 2025 09:00 ص
يلتقى فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والتى تقام باستاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.
وقبل مباراة نصف النهائي الليلة ، فهناك عدة أندية حققت لقب الكأس بعيدا عن الأهلى والزمالك، مثل الإسماعيلى،المقاولون،الترسانة،الأولمبى، حرس الحدود،إنبى،المصري،الترام وبيراميدز.
وحققت أندية كل من المصرى،الترام،القناة وبيراميدز اللقب مرة واحدة ، مقابل 4 أندية حققت لقب الكأس مرتان، هى الإسماعيلى،الأولمبى،حرس الحدود،وإنبى ، وتوّج الاتحاد و الترسانة 6 مرات مقابل 3 مرات للمقاولون العرب.
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