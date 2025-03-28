شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. 4 أندية حققت لقب كأس مصر مرة واحدة بعيداً عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والتى تقام باستاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

وقبل مباراة نصف النهائي الليلة ، فهناك عدة أندية حققت لقب الكأس بعيدا عن الأهلى والزمالك، مثل الإسماعيلى،المقاولون،الترسانة،الأولمبى، حرس الحدود،إنبى،المصري،الترام وبيراميدز.

وحققت أندية كل من المصرى،الترام،القناة وبيراميدز اللقب مرة واحدة ، مقابل 4 أندية حققت لقب الكأس مرتان، هى الإسماعيلى،الأولمبى،حرس الحدود،وإنبى ، وتوّج الاتحاد و الترسانة 6 مرات مقابل 3 مرات للمقاولون العرب.