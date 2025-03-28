شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الأهلي اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم بعد راحة حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة ، ويعمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تكثيف المحاضرات الفنية مع لاعبيه من أجل تصويب الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في أداء الفريق الفترة الماضية وتكررت في ودية زد التي خسرها الأحمر أول أمس ، الأربعاء، بهدف مقابل ثلاثة أهداف وإن كانت الهزيمة جاءت في الشوط الثاني بعدما دفع كولر بالبدلاء والعائدين من الإصابة والشباب بعدما كان الأهلي مُتقدماً بهدف في الشوط الأول.

على جانب آخر ، جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف حالياً بنادي نيس الفرنسي ، ويرغب الأهلي في إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لأخر ، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز ، ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم في العودة للقلعة الحمراء في ظل عدم شعوره بالراحة التامة في التجربة الفرنسية التي بدأت الصيف الماضي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن عبد المنعم رحّب خلال أحاديثه الأخيرة مع مسئولي القلعة الحمراء بالعودة للنادي الصيف المقبل، تاركاً لهم التفاوض مع النادي الفرنسي وإقناعه بالاستغناء عنه مع نهاية الموسم الجاري.