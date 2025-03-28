شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز حامل اللقب يصطدم بالبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد الدفاع الجوي، وذلك لمتابعة اللقاء الهام والمصيري بين فريقي، بيراميدز والبنك الأهلي، والذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يبحث كل منهما عن الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي عقب الفوز في دور الـ 32 على المنصورة 3-0، ثم تغلب في ثمن النهائي على المقاولون العرب 2-0، قبل أن يفوز في ربع النهائي على إنبي 2-1، وفي المقابل تأهل البنك الأهلي لهذا الدور، عقب الفوز في دور الـ 32 على بترول أسيوط 1-0، ثم تغلب على المصري في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على غزل المحلة في ربع النهائي بهدف نظيف.

وسبق وتواجه الفريقان في الدور الأول من بطولة الدوري حيث فاز بيراميدز وقتها على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز والدفاع عن اللقب، ويواصل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مهمته مع كتيبة بيراميدز، بعدما قادهم خلال الموسم الماضي، لأول تتويج في تاريخ السماوي، بعد الفوز ببطولة كأس مصر، ويبحث يورتشيتش عن الدفاع عن اللقب الذي يحمله، لرفع معنويات لاعبيه، خاصة مع ارتفاع حظوظه في التتويج بلقب الدوري أيضاً حيث يسيطر على قمة جدول الترتيب.

وبات في حكم المؤكد غياب إبراهيم عادل أبرز نجوم بيراميدز عن مواجهة الليلة، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، وهو ما تسبب في استبعاد اللاعب مؤخراً من معسكر المنتخب الوطني.

على الجانب الآخر، يقدم طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، واحداً من أفضل مواسمه مع الفريق، رغم البداية المتعثرة في بطولة الدوري بالموسم الجاري، بعدما اصطدم بأقوى فرق البطولة خلال الأسابيع الأولى، إلا أنه نجح في استعادة توازن الفريق وقادهم لاحتلال المركز الخامس حالياً في بطولة الدوري ويستهدف الوصول لأبعد نقطة في الكأس على أمل تحقيق مفاجأة والتتويج باللقب.

ورصد مسؤولو نادي البنك الأهلي مكافآت مادية كبيرة للاعبيه، لتحفيزهم للفوز على بيراميدز في المباراة المرتقبة، واستعاد البنك الأهلي خدمات ثنائي الفريق، أسامة فيصل وعبد العزيز البلعوطي، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.