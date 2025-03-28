شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2009 يبدأ المرحلة الثانية من معسكره اليوم بالهدف والان مع تفاصيل الخبر

يستهل المنتحب الوطني تحت 16سنة، مواليد 2009 بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من معسكره التدريبي، الذي انطلق مساء الاثنين الماضي، ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسين عبد اللطيف على تقسيم المعسكر التدريبي، المقام على ملاعب المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، بمدينة السادس من أكتوبر على مرحلتين، وفقاً لجدول زمني وضعه الجهاز الفني ،وبدأت المرحلة الأولى من 24 مارس وحتى أمس الخميس، بينما المرحلة الثانية تقام اليوم الجمعة وغدا السبت.

وشهدت المرحلة الأولى، تواجد 25 لاعباً من أندية: "زد والأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وغزل المحلة والقناة ومودرن سبورت وإنبي وسموحة والنصر الإمارات "، على أن تشمل المرحلة الثانية تواجد 27 لاعباً بإضافة لاعبي أندية: "بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجت والعبور".

واتفق المنتخب، خلال معسكره الحالي على ثلاث مواجهات ودية أمام أندية زد تحت 17 سنة أول أمس الأربعاء وسيراميكا تحت 17سنة أمس الخميس، على أن يختتم معسكره غدا السبت، بمواجهة بتروجت تحت 17 سنة .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16سنة كلاً من: حسين عبد اللطيف مديراً فنياً فنيا، عبد الستار صبري مدرباً عاماً ، كريم أيمن مدرباً مساعداً ، أمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى ، شادي الشريف مديراً ادارياً ، محمد أكمل طبيباً للفريق، شادي الجيلاني محللاً للأداء، ووجيه حسن عامل مهمات .