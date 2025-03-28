شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم في الأسبوع الخامس من مرحلة الحسم بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من مرحلة حسم لقب دورى الكرة النسائية بـ5 مواجهات قوية بين مسار وبيراميدز، الأهلى مع المقاولون العرب، زد مع الزمالك، المعادى واليخت مع وادى دجلة، ومودرن سبورت مع البنك الأهلى.

يستقبل فريق مسار متصدر ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 58 نقطة، فريق بيراميدز القابع في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، في مباراة سهلة نسبيا للمتصدر الذى يمنى النفس بمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية لحسم لقب الدورى، فيما يسعى بيراميدز لتحقيق نتائج إيجابية.

ويلتقى الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 53 نقطة، مع المقاولون العرب صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة، في مباراة يسهعى خلالها الأهلى لحصد النقاط الثلاثة والعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الزمالك في الجولة السابقة، من أجل مواصلة الضغط على مسار في انتظار أي تعثر لتضييق فارق النقاط الخمسة، في المقابل يأمل المقاولون العرب بالعودة بنتيجة إيجابية من هذه المباراة.

ويحل الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة ضيفا على زد القابع في المركز السابع برصيد 35 نقطة، لرد الاعتبار بعد الخسارة من زد بكأس مصر والخروج بركلات الترجيح من دور الثمانية، فيما يسعى زد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم في ترتيب جدول الدورى.

ويستضيف فريق مودرن سبورت صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة، البنك الأهلى السادس بنفس الرصيد، في مباراة قوية صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، وستكون بمثابة 6 نقاط لتساوى الفريقان في النقاط.

ويحل وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ضيفا على المعادى واليخت صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 17 نقطة، في مباراة سهلة لبنات دجلة من أجل مواصلة التقدم في ترتيب الجدول والمحافظة على المركز الثالث.