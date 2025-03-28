شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق بيراميدز بنظيره البنك الأهلي في مواجهة مصيرية تجمع الفريقين بمنافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يبحث كل منهما عن الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلى تقام مباراة بيراميدز والبنك الاهلي في تمام التاسعة والنصف على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.





مشوار بيراميدز والبنك الاهلى في كأس مصر

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي عقب الفوز في دور الـ 32 على المنصورة 3-0، ثم تغلب في ثمن النهائي على المقاولون العرب 2-0، قبل أن يفوز في ربع النهائي على إنبي 2-1، وفي المقابل تأهل البنك الأهلي لهذا الدور، عقب الفوز في دور الـ 32 على بترول أسيوط 1-0، ثم تغلب على المصري في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على غزل المحلة في ربع النهائي بهدف نظيف.





آخر مواجهة بين بيراميدز والبنك الاهلىوسبق وتواجه الفريقان في الدور الأول من بطولة الدوري حيث فاز بيراميدز وقتها على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهليتنقل قناة أون سبورت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.





بيراميدز حامل اللقبتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.