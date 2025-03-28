شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة صعبة كونها أحد أهم المطبات الصعبة للأهلي في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 12 مرة وأخر نسختين على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء يوم 1 أبريل المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في موريتانيا يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكلّف مسئولو الأهلى، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 8 أبريل المقبل فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

ويلعب الهلال السودانى مبارياته الأفريقية فى الصومال بسبب رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات فى السودان نظراً للأحداث الراهنة هناك.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في أفريقيا

تنقل قنوات بي ان سبورتس، مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

أجرى كاف تعديلا على طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، حيث تم تعيين الحكم التشادي محمد الحاج علي لإدارة اللقاء بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

كما تم إسناد مهمة المساعد الأول إلى الكاميروني ألفيس نجوجو، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، فيما يظل الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

القيمة التسويقية للأهلى والهلال السودانى

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى