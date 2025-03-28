شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. التتويج بأول لقب كونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، حين حقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح. ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة، حيث حسمت المباراة بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الإياب بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

دفع كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك وقتها بتشكيل مكون من، محمود عبد الرحيم جنش، فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، فى خط الدفاع، ومحمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، فى خط الوسط، وأخيرًا حميد أحداد، فى خط الهجوم.

بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلى المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوى و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربى الناجى و بكر الهلالى و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدى لعشير.