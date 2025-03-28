شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى تحت 17 عاما يخوض مرانه الأول بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطنى تحت 17 عاما تدريبه الأول بالمغرب على ملعب نادى الرجاء، فى إطار استعداداته للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم تقسيم المران على مرحلتين، حيث تضمنت الفقرة الأولى تدريبات بدنية قوية لرفع معدل اللياقة البدنية، أما الفقرة الثانية اشتملت على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ويقع المنتخب الوطنى تحت 17 عاما فى المجموعة الثانية التى تضم إلى جواره منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس، للمغرب الأربعاء الماضي استعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.