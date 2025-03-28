وادى دجلة والمقاولون العرب يقتربان من الممتاز وصراع رباعى على البطاقة الثالثة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى وادى دجلة ، والمقاولون العرب من العودة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل بعدما واصلا طريقهما بنجاح فى الجولة السابعة والعشرين من البطولة.

ويعتلى وادى دجلة صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 57 نقطة، متفوقا على فريق المقاولون العرب صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة، ليقترب الثنائى من حجز أول مقعدين فى بطاقات الصعود.

صراع رباعى على البطاقة الثالثة

وتشهد المباريات المقبلة صراعا شرسا بين 4 أندية على المركز الثالث والبطاقة المؤهلة للدورى الممتاز، والتى يقترب منها حتى الآن فريق أبو قير للأسمدة صاحب الـ50 نقطة والذى يقدم موسما مميزا، ويتمسك فريق أسوان صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة بالأمل متسلحا بالروح العالية والجماهير التى تسانده على الرغم حرمانه من التعاقدات فى بداية الموسم.

ويتمسك الثنائى كهرباء الإسماعيلية وفريق وى بحظوظهما فى قلب الطاولة على أبو قير للأسمدة وأسوان، ومحاولة انتزاع المركز الثالث منهما، حيث يمتلكان 43 نقطة فى رصيدهما فى انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة.

ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الـ27

1 وادى دجلة 57 نقطة

2 المقاولون العرب 55 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4 أسوان 46 نقطة

5 كهرباء الإسماعيلية 43 نقطة

6 وى 43 نقطة

7 السكة الحديد 41 نقطة

8 الترسانة 38 نقطة

9 القناة 37 نقطة

10 بروكسى 35 نقطة

11 بترول أسيوط 35 نقطة

12 بلدية المحلة 32 نقطة

13 الداخلية 30 نقطة

14 المنصورة 27 نقطة

15 طنطا 26 نقطة

16 راية 26 نقطة

17 لافيينا 25 نقطة

18 السويس 25 نقطة

19 سبورتنج 21 نقطة

20 ديروط 20 نقطة

وحقق المقاولون العرب فوزا صعبا على منتخب السويس بهدفين نظيفين ضمن فعاليات الجولة الـ27 لدورى المحترفين ليستمر فى وصافة المسابقة برصيد 55 نقطة، كما نجح أبو قير للأسمدة فى تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة.

كما فاز وادى دجلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الفائز إلى 57 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

كما استعاد الترسانة نغمة الانتصارات بالفوز على لافيينا بهدف مقابل لا شىء من ضربة جزاء أحرزها محمد الشرخة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، كما فاز المنصورة على وى بثلاثية نظيفة.