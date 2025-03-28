شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2009 يفوز على سيراميكا 1/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الوطنى للناشئين تحت 16 سنة على فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2008 بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك فى ختام المرحلة الأولى من معسكره المفتوح الذى انطلق الإثنين الماضى فى إطار استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب خاض أولى مبارياته الودية مساء الأربعاء الماضى، وفاز على فريق زد مواليد 2008 بنتيجة 1/4.

وتنطلق اليوم الجمعة المرحلة الثانية من المعسكر بضم 27 لاعبا من أندية " بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندرى وطنطا وبتروجيت والعبور"، ويختتم المعسكر غداً السبت بمباراة ودية ثالثة وأخيرة مع فريق بتروجت مواليد 2008.