شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإسكندرية يتوج ببطولة المناطق مواليد 2005 بحضور مصطفى عزام والان مع تفاصيل الخبر

توج منتخب الإسكندرية بطلا لبطولة المناطق مواليد 2005 بعد فوز في المباراة النهائية على منتخب المنيا بنتيجة 1/3، وذلك في اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الخميس بملعب مركز المنتخبات الوطنية وأداره الحكم عدى إبراهيم وعاونه المساعدان إسلام اللبينى وحسين هانى.

سجل الأهداف خالد ربيع، بلال طارق، يوسف سامي لمنتخب الإسكندرية، بينما سجل رجب كاباكا هدف منتخب المنيا الوحيد.

حضر المباراة مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم الذى سلم كأس البطولة لمنتخب الإسكندرية، وأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وجهاد جريشة عضو اللجنة لمتابعة أداء طاقم الحكام.