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الامارات | «سكي دبي» تستضيف سباق «دي إكس بي سنو ران»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «سكي دبي» تستضيف سباق «دي إكس بي سنو ران» 1/2
  • الامارات | «سكي دبي» تستضيف سباق «دي إكس بي سنو ران» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «سكي دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن استضافة الدورة السادسة من سباق «دي إكس بي سنو ران» في 18 مايو المقبل، حيث سيجتاز المشاركون تضاريس «سكي دبي» في درجة حرارة (-4) مئوية.

وتستقبل الفعالية العائلية هذا العام المشاركين من 13 حتى 70 عاماً ضمن فئتَي الأفراد والمجموعات، فضلاً عن فرق الشركات.

وذكرت «سكي دبي» أنه يمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما ثلاثة كيلومترات (ثلاث لفات) أو خمسة كيلومترات (خمس لفات)، فردياً، أو ضمن فرق من خمسة أشخاص لتحدي الفرق.

ويستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى 15 مايو، واستضافت دورة العام الماضي 600 رياضي من 55 جنسية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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