شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات اليوم في الأسبوع الخامس.. مسار متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة النسائية بنادى مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 58 نقطة، متفوقا على الأهلى بخمس نقاط بعد مرور 4 جولات من مرحلة حسم اللقب.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات اليوم..

1 مسار 58 نقطة.. 19 فوزا وتعادل سجل 97 وعليه 4

2 الاهلى 53 نقطة.. 17 فوزا وتعادلين وهزيمة سجل 90 وعليه

3 وادى دجلة 51 نقطة.. 19 فوزا و3 تعادلات وهزيمة سجل 97 هدفا وعليه 12

4 الزمالك 47 نقطة. 15 فوزا وتعادلين و3 هزائم سجل 71 وعليه 17

5 مودرن سبورت 38 نقطة.. 12 فوزا وتعادلين و6 هزائم سجل 63 وعليه 23

6 البنك الأهلى 38 نقطة.. 12 فوزا وتعادلين و6 هزائم سجل 60 هدفا وعليه 20

7 زد 35 نقطة.. 11 فوزا وتعادلين و7 هزائم سجل 56 هدفا وعليه 25

8 المقاولون العرب 29 نقطة.. 9 انتصارات وتعادلين و9 هزائم سجل 35 هدفا وعليه 53

9 بيراميدز 19 نقطة.. 6 انتصارات وتعادل و13 هزيمة سجل 25 هدفا وعليه 44

10 المعادى واليخت 17 نقطة.. 5 انتصارات وتعادلين و13 هزيمة سجل 15 هدفا وعليه 61

وتنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من مرحلة حسم لقب دورى الكرة النسائية بـ5 مواجهات قوية بين مسار وبيراميدز، الأهلى مع المقاولون العرب، زد مع الزمالك، المعادى واليخت مع وادى دجلة، ومودرن سبورت مع البنك الأهلى.

يستقبل فريق مسار متصدر ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 58 نقطة، فريق بيراميدز القابع في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، في مباراة سهلة نسبيا للمتصدر الذى يمنى النفس بمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية لحسم لقب الدورى، فيما يسعى بيراميدز لتحقيق نتائج إيجابية.

ويلتقى الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 53 نقطة، مع المقاولون العرب صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة، في مباراة يسهعى خلالها الأهلى لحصد النقاط الثلاثة والعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الزمالك في الجولة السابقة، من أجل مواصلة الضغط على مسار في انتظار أي تعثر لتضييق فارق النقاط الخمسة، في المقابل يأمل المقاولون العرب بالعودة بنتيجة إيجابية من هذه المباراة.

ويحل الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة ضيفا على زد القابع في المركز السابع برصيد 35 نقطة، لرد الاعتبار بعد الخسارة من زد بكأس مصر والخروج بركلات الترجيح من دور الثمانية، فيما يسعى زد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم في ترتيب جدول الدورى.

ويستضيف فريق مودرن سبورت صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة، البنك الأهلى السادس بنفس الرصيد، في مباراة قوية صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، وستكون بمثابة 6 نقاط لتساوى الفريقان في النقاط.

ويحل وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ضيفا على المعادى واليخت صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 17 نقطة، في مباراة سهلة لبنات دجلة من أجل مواصلة التقدم في ترتيب الجدول والمحافظة على المركز الثالث.