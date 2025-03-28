الامارات | مراجعة شاملة للملاعب في كوريا بعد انتقادات سون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت السلطات في كوريا الجنوبية إجراء مراجعة شاملة لوضع ملاعب كرة القدم في أنحاء البلاد، وذلك بعدما ألقى قائد المنتخب، هيونغ مين سون، باللوم على العشب في التأثير في مشواره بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وبات سوء عشب الملاعب موضوع اللحظة في كرة القدم الكورية الجنوبية، وغذاه أيضاً مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق الذي يلعب حالياً مع إف سي سيؤول، جيسي لينغارد، بدخوله في النقاش، بعدما عانى بدوره هذه المشكلة وسقط أرضاً الشهر الماضي نتيجة تعثره بقطعة كبيرة من العشب.

وتسبب سوء عشب ملعب العاصمة سيؤول في نقل مباراتين للمنتخب هذا الشهر، في تصفيات كأس العالم، لكنّ سون انتقد أيضاً الملاعب البديلة.