شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية في الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 28 مارس 2025 01:30 ص
تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية علي صعيد الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الزمالك والأهلى مع البنك الأهلي وطلائع الجيش مع هليوبوليس والزهور مع سموحة.
تصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية برصيد 39 نقطة .
بينما حل فريق الزمالك بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 27 نقطة .
أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .
و يشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.
فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام.
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