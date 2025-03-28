شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية في الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية علي صعيد الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الزمالك والأهلى مع البنك الأهلي وطلائع الجيش مع هليوبوليس والزهور مع سموحة.

تصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية برصيد 39 نقطة .

بينما حل فريق الزمالك بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 27 نقطة .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .

و يشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام.