شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا لترتيب استضافة مصر لأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، وذلك لضمان تنظيم الحدث القاري بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة جميع التفاصيل اللوجستية والفنية المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك تجهيز الملاعب والفنادق، وتأمين أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة. كما سيتم استعراض خطط الترويج للبطولة وتعزيز الحضور الجماهيري لضمان نجاح الحدث على المستويين التنظيمي والفني.

ويسعى اتحاد الكرة إلى تقديم نسخة مميزة تعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الكبرى، خاصة بعد النجاحات السابقة التي حققتها في استضافة مختلف الفعاليات القارية والدولية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء الخميس، عن منح مصر حق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال العام الحالي 2025.

وقال بيان كاف: "منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية حقوق استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025".

وأضاف: "يأتي هذا بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية قد تقدما في وقت سابق بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2025.

وستقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025 والمباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.