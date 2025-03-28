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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27- 3- 2025، حيث شهدت الساحة الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة ، أبرزها، أزمة مباراة القمة .. الأهلى يؤجل التصعيد انتظارًا للرد على مخاطباته.

أزمة مباراة القمة .. الأهلى يؤجل التصعيد انتظارًا للرد على مخاطباته

أجل مسئولو النادى الأهلى التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية بتأييد قرارات رابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة واعتماد الأهلى مهزوما اعتباريا بنتيجة 3-0.

حسام حسن يطلب وديتين لمنتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل

طلب الجهاز ألفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، من اتحاد الكرة، الاتفاق على مباراتين وديتين فى معسكر يونيو المقبل مع مدراس مختلفة لتجهيز المنتخب، خلال المعسكر الذى يخلو من أى ارتباطات رسمية.



عبد الله السعيد يعود لحسابات بيسيرو أمام سيراميكا فى الكأس

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة فى التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة.

الأهلى يجدد مفأوضاته لضم محمد عبد المنعم قبل كأس العالم للأندية

جدد النادى الأهلى مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف حالياً بنادى نيس ألفرنسى ، ويرغب الأهلى فى إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر.

تعرف على غيابات الزمالك أمام سيراميكا غداً فى كأس مصر

مع دقات التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سيراميكا فى اطار نصف نهائى كأس مصر.

أبو ريدة: احترام اللوائح شعارنا والوقت وراء أزمة الحكام الأجانب فى القمة

أجرى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، حواراً شاملاً مع الموقع الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أجاب خلاله عن تساؤلات الشارع الكروي.



جلسة زيزو والزمالك لمناقشة تجديد العقد.. تعرف على الموعد

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم موقف أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من حيث تجديد عقده من عدمه مع الأبيض، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

أزمة مباراة القمة .. الأهلى يؤجل التصعيد انتظارًا للرد على مخاطباته

أجل مسئولو النادى الأهلى التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية بتأييد قرارات رابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة واعتماد الأهلى مهزوما اعتباريا بنتيجة 3-0.

حسام حسن يطلب وديتين لمنتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل

طلب الجهاز ألفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، من اتحاد الكرة، الاتفاق على مباراتين وديتين فى معسكر يونيو المقبل مع مدراس مختلفة لتجهيز المنتخب، خلال المعسكر الذى يخلو من أى ارتباطات رسمية.



عبد الله السعيد يعود لحسابات بيسيرو أمام سيراميكا فى الكأس

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة فى التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة.