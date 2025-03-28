اتحاد الكرة يخطط للتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير قطاع الناشئين والشباب

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القاهرة - سامية سيد - يعمل اتحاد الكرة ،على التعاقد مع خبير أجنبي متخصص في تطوير قطاع الناشئين والشباب، وذلك مع بداية شهر مايو المقبل، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى الارتقاء بمستوى المواهب الكروية في مصر.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن عملية متابعة اللاعبين تتم في جميع أنحاء الجمهورية عبر خبراء متخصصين منتشرون في مختلف المناطق، لضمان اكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها وفق أسس علمية حديثة.

وأشار مسؤولو الاتحاد إلى أن هذه الخطة لا يمكن إنجازها في يوم أو يومين، بل تحتاج إلى فترة تمتد من 7 إلى 8 سنوات لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على استمرار العمل عليها سواء في ظل الإدارة الحالية أو من سيأتي بعدها.

ويستعد منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ومؤخرًا خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره في قطر ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة وتخلل المعسكر ثلاث تجارب دولية أسفرت عن الفوز على منتخب الإمارات الأوليمبي 5-1، وسبقها التعادل مع منتخب قطر الأوليمبي بهدف لكل فريق؛ والخسارة من منتخب كرواتيا الأوليمبي 2-3 وقدم المنتخب مستويات جيدة وتبعث للتفاؤل في أول تجربة دولية له تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الذي تولى المهمة منذ بضع أسابيع.