شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.