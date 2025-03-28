شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مثيرة عن مارتينيز حكم مباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء اختيار الحكم سعيد مارتينيز من هندوراس على رأس الطاقم الذي يُدير لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء الجمعة في نصف نهائي النسخة رقم 93 لكأس مصر، تطبيقاً للمعايير التي أعلنها هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد من ضرورة توافر شروط معينة في أي طاقم أجنبي يتم استقدامه لإدارة مباريات المسابقات المحلية، وأبرزها أن يكون قد أدار مباريات في البطولات القارية والعالمية ويمتع بخبرات كافية تساعده على إدارة هذه اللقاءات.

هيكتور سعيد مارتينيز سورتو ولد في مدينة توكوا كولون في هندوراس إحدى دول أمريكا الوسطى في 7 أغسطس 1991 (33 سنة) وبدأ مشواره مبكراً جداً وظهر بدوري المحترفين في بلاده في سن الثامنة عشرة ثم تقلد الشارة الدولية عام 2017 ويعتبر من حكام النخبة في منطقة (كونكاكاف).

عالمياً شارك مارتينيز في نهائيات كأس العالم للشباب 2019 في بولندا وأدار لقائي قطر وأوكرانيا ومالي وفرنسا في مرحلة المجموعات ’ واختير كذلك ضمن قائمة حكام نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وقبلها ظهر في كأس العرب 2021 التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم وأدار 3 لقاءات منها مواجهة منتخب مصر أمام الأردن في ربع النهائي.

على المستوى الأولمبي اختير ضمن حكام دورة باريس 2024 وأدار 3 لقاءات منها مواجهة مصر وفرنسا في نصف النهائي، أما على المستوى القاري فقد ظهر في الكأس الذهبية لدول أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي المعروفة اختصاراً بـ (كونكاكاف) 4 مرات وأدار المباراة النهائية بين المكسيك والولايات المتحدة في نسخة 2021.

كما أدار بعدها بنحو عامين نهائي دوري أمم (كونكاكاف) بين الولايات المتحدة وكندا في نسخة 2023 وربع نهائي النسخة الحالية للبطولة بين كوستاريكا وبنما ونصف النهائي أيضاً بين المكسيك وكندا في 21 مارس الجاري، بالإضافة للعديد من النهائيات في بطولات الأندية في أمريكا الشمالية والوسطى والمباريات المحلية الهامة في الولايات المتحدة والمكسيك وقطر والسعودية.