شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار "عائلي" لاتحاد اليد مع رئيس الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ كرة اليد برئاسة خالد فتحى على تناول الإفطار اليوم مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

جاءت الأجواء عائلية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي وصل القاهرة لقضاء العيد منذ يومين بعد رحلة عمل في الاتحاد الدولي، وعلى هامش الإفطار حرص خالد فتحي مجلس الإدارة على مناقشة آخر اخبار ومشاريع كرة اليد المصرية والاستعدادات القوية للبطولات التى تستهدفها مصر حاليا سواء بالتنظيم أو بالاستعداد لها فنيا على مستوى المنتخبات.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا كبيرا بين الاتحاد الدولي ونظيره المصرى الذى يستعد لتنظيم بطولة العالم للناشئين المقرر لها أغسطس المقبل يليها بطولة العالم للشباب فى بولندا.