شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر بعد نهاية معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر أول مباراة رسمية بعد التوقف الدولي لشهر مارس، أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم خلال شهر سبتمبر 2025، في القاهرة، على أن تكون مباراته الثانية في نفس الشهر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.