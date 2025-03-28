شكرا لقرائتكم خبر عن كاس تقبل استئناف الإسماعيلي وتقرر تخفيض غرامة فراس شواط والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا ، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024 ، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.

وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.

ونجح الفريق القانوني بقيادة المحامي السويسري، في وقت سابق من إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بمبلغ مليون و400 ألف دولار، كما نجح في الحصول على حكم من كاس بتخفيض المبلغ المحكوم به لصالح اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار ليصبح 388 ألف دولار فقط.