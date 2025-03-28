شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على الأوليمبى برباعية وديا استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزًا كبيرًا على نظيره الأوليمبى بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

بدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد العربي، أحمد كاستيلو، محمد نبيه، حميدو فتاو، أسامة النجار، محمود مجدي، محمد بن شرقي، محمد عصام، رشاد العرفاوي، إبراهيم حسن، ومحمد بن حمودة.

افتتح محمد بن شرقي التسجيل لغزل المحلة مستغلًا متابعة ضربة ركنية نفذها إبراهيم حسن في بداية الشوط الثاني، وأضاف رشاد العرفاوي الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من أسامة النجار.

جاء الهدف الثالث عن طريق عاطف الحكيم بعد أن غير اتجاه تسديدة إبراهيم حسن، واختتم محمد نبيه رباعية المحلة من ركلة جزاء حصل عليها حسام جريشة، فيما سجل الأوليمبي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأجرى الجهاز الفني لغزل المحلة عدة تبديلات خلال اللقاء، حيث شهد الشوط الثاني نزول كل من، النفراوي بدلًا من أحمد العربي، عزيز كوليبالي، محمود صلاح، وعاطف الحكيم بدلًا من أسامة النجار، رشاد العرفاوي، ومحمد بن حمودة، وحسام جريشة، ومحمد أسامة بدلًا من إبراهيم حسن، ومحمد بن شرقي، وعبد الرحمن صميدة بدلًا من أحمد كاستيلو، وإسلام ماهر، أحمد رأفت، أحمد وائل، ومحمود كرم بدلًا من محمود عصام، حميدو فتاو، محمد نبيه، ومحمود مجدي.

ويأتي هذا الفوز في إطار تحضيرات غزل المحلة للمواجهة المرتقبة أمام سموحة في الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.