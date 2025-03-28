ميدو: لجنة التخطيط تعمل على ملف التجديد بشكل مميز وأطمئن جماهير الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن مباراة سيراميكا مهمة للغاية، مشيرا إلى أن اللاعبين مستعدين للقاء بشكل جيد.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك مستعد لمباراة سيراميكا رغم قوة المنافس، واجتمعت مع اللاعبين في المعسكر ولمست لدى اللاعبين إصرارا على التأهل لنهائي بطولة كأس مصر".

وأضاف: "مباريات كأس عاصمة مصر كان تجربة للاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية، وبيسيرو كان يريد مشاهدتهم في المباريات من أجل تقييمهم بشكل جيد".

وطمأن أحمد حسام "ميدو" جماهير القلعة البيضاء بشأن ملف تجديد اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، مضيفا: "أرفض الحديث عن ملف تجديد اللاعبين بسبب التركيز في المباراة الهامة والمرتقبة أمام سيراميكا".

وواصل: "لجنة التخطيط تعمل على ملف تجديد اللاعبين بشكل مميز، وأطمئن جماهير نادي الزمالك بأن الجميع يعمل من أجل حسم هذا الملف".