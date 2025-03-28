شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ معسكره الأخير لأمم أفريقيا 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه بدء معسكره المقبل 18 أبريل، استعدادا لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ومؤخرًا خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره في قطر ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة وتخلل المعسكر ثلاث تجارب دولية أسفرت عن الفوز على منتخب الإمارات الأوليمبي 5-1، مساء أمس وسبقها التعادل مع منتخب قطر الأوليمبي بهدف لكل فريق؛ والخسارة من منتخب كرواتيا الأوليمبي 2-3 وقدم المنتخب مستويات جيدة وتبعث للتفاؤل في أول تجربة دولية له تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الذي تولى المهمة منذ بضع أسابيع.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء الخميس، عن منح مصر حق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال العام الحالي 2025.

وقال بيان كاف: "منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية حقوق استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025".

وأضاف: "يأتي هذا بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية قد تقدما في وقت سابق بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2025.

وستقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025 والمباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.