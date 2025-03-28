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أون سبورت يتوج بدورة مدينة الإنتاج الإعلامى الرمضانية لكرة القدم

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  • أون سبورت يتوج بدورة مدينة الإنتاج الإعلامى الرمضانية لكرة القدم 2/2

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القاهرة - سامية سيد - حصد فريق أون سبورت لقب  دورة الإنتاج الإعلامى الرمضانية لكرة القدم بعد التغلب على فريق القاهرة الإخبارية  بهدف مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعتهما بملاعب مدينة الإنتاج بـ 6 أكتوبر.

جاءت المباراة النهائية مثيرة من الفريقين واستطاع أون سبورت خطف الفوز ولقب البطولة بهدف حسم اللقاء خلال الوقت الإضافى الرابع.

وأقيمت الدورة تحت إشراف عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتضم  اللجنة المنظمة المهندس محمود فتحى رئيسا، وشبل محمد، وعلى عبد الرحيم، وهانى عبد الرحمن.


أون سبورت بطل دورة الإنتاج الإعلامى

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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