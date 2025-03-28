شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من الاتحاد والأهلي يفوز على سبورتنج فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك 102-88 في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري السوبر لكرة السلة، كما حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره سبورتنج 71-67، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

وبهذا الفوز يتساوى الاتحاد السكندري والزمالك في نقاط المرحلة الترتيبة لدوري السوبر لكرة السلة برصيد 23 نقطة لكل فريق في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكان رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الزمالك بنتيجة 77-71، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر التى جمعت الفريقين بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.