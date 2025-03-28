شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر قبل موقعة نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي، في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، في مواجهة مصيرية تجمع الفريقين، حيث يبحث كل منهما عن الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

مشوار بيراميدز

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي عقب الفوز في دور الـ 32 على المنصورة 3-0، ثم تغلب في ثمن النهائي على المقاولون العرب 2-0، قبل أن يفوز في ربع النهائي على إنبي 2-1.

مشوار البنك الأهلي

في المقابل تأهل البنك الأهلي لهذا الدور، عقب الفوز في دور الـ 32 على بترول أسيوط 1-0، ثم تغلب على المصري في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على غزل المحلة في ربع النهائي بهدف نظيف.

آخر مواجهة بين بيراميدز والبنك الاهلى

وسبق وتواجه الفريقان في الدور الأول من بطولة الدوري حيث فاز بيراميدز وقتها على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.