شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طاهر محمد طاهر تشعل المنافسة على مركز الجناح الأيمن في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تمثل عودة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إضافة قوية لخط هجوم الفريق الأحمر بعد غياب طويل منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب الإصابة، حيث تعافى اللاعب وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي منذ يومين .

ومن المتوقع أن يشعل طاهر محمد طاهر المنافسة على مركز الجناح في الأهلي خاصة مركز الجناح الأيمن والذي يلعب فيه الثنائي حسين الشحات والصاعد محمد عبد الله.

ووضع الجهاز الفنى للأهلى برنامجا بدنيا مكثفا لتجهيز طاهر محمد طاهر لاعب الفريق استعداداً للمشاركة فى المباريات بدءا من مواجهة الهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما ابتعد فترة طويلة عن المشاركة فى المباريات.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد إصابته أعلى الركبة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية وبعدها تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.