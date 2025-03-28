شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبة مصرية فى كأس العالم لسلاح السيف للسيدات باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشارك 18 لاعبة مصرية في بطولة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات، التي تُقام خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري على الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 181 لاعبة من 33 دولة حول العالم.

وضمت قائمة اللاعبات المصريات كلًا من: العنود حجازي، ريناد الدكش، خديجة أبوعلم، زينة سيد، عنان حجازي، سارة شومان، لجين الفرماوي، سلمى الكفوري، روضة حماد، نور الهدى إيهاب الدين البغدادي، ندى إيهاب الدين البغدادي، مريم الكفوري، أروى جاد المولى، جنى لطفي، سما معتز، لمار خضير، سلمى جعفر، جودي أنس.

ويشارك في البطولة منتخبات كل من: مصر، الأرجنتين، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، هولندا، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى البلد المحايد.

ويواصل الاتحاد المصري للسلاح تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المستضيفة لبطولات السلاح عالميًا، في ظل النجاحات التنظيمية الأخيرة، ومنها كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين، هذا العام.

وتعكس استضافة البطولة الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، بفضل البنية التحتية الحديثة والملاعب المجهزة وفق أعلى المعايير الدولية، ما يعزز ثقة الاتحاد الدولي للسلاح في القدرات التنظيمية المصرية.