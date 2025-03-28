شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة للسوبر والكئوس الأفريقية لكرة اليد بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

واصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» والأندية الإفريقية لأبطال الكئوس «رجال وسيدات»، بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، والتي تقام في ضيافة الأهلي خلال الفترة من 11- 25 مايو المقبل، اجتماعاتها اليوم في حضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والمكلف بمهام نائب رئيس النادي، و خالد العوضي مدير البطولة، ورؤساء اللجان العاملة، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالبطولة.

استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من رؤساء اللجان عن المهام المكلفة بها كل لجنة، وفقًا لطبيعة عملها، حيث تم الوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، ووضع جدول زمني للانتهاء من باقي الأعمال قبل انطلاق البطولة بوقت كاف.

واطمأنت اللجنة على الانتهاء من تصميم اللوجو والشعار الخاص بالبطولة، الذي جاء بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، واطمأنت أيضًا على تجهيز الصالات والأمور التسويقية والترتيبات الأمنية ووسائل الانتقالات والخدمات ومراسم استقبال الوفود المشاركة.

طلب طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، من رؤساء اللجان سرعة الانتهاء من الأعمال المكلفين بها وحل أية مشكلات مبكرًا قبل انطلاق البطولة، لتفادي أية عقبات في المستقبل.

وأكد أن هناك اجتماعات دورية من أجل متابعة أعمال اللجان والوقوف بشكل عام على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين، ومواصلة دورة العمل في كافة الاتجاهات، للخروج بتنظيم مثالي وبالصورة المشرفة التي تليق باسم الأهلي ومكانته.

وقررت ‎اللجنة العليا توقيع عقد وإجراء قرعة البطولتين يوم ‏‏١١ أبريل المقبل بمقر النادي بالحزيرة، وذلك بالتنسبق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد‎. ‎