شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الاستثمار فى الزمالك: زيزو مستمر بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قريب من تجديد عقده مع الفريق.

وقال العدل في تصريحات تليفزيونية: "حسين لبيب هو من يدير الزمالك، وهو منح الثقة لميدو وحازم إمام، ولجنة التخطيط، والجميع يسعي لخدمه النادي فقط، وأنا في خدمة الزمالك ولا أتمنى أن أتولى منصب فى النادى، وعرض عليا الترشح في الانتخابات ورفضت".

وعن توفير مبالغ مالية للصفقات قال: "لو يوجد لعب مالي نظيف لكانت أندية كثيرة خرجت من الدوري، ولجنة الاستثمار يوجد فيها أقطاب كبيرة، وقدرنا نجمع مبلغ مالي لدعم الصفقات، ونسير بخطى ثابتة وأطمن جمهور الزمالك أنها مرحلة وستنتهي والفترة القادمة سيتكون أفضل".

وعن زيزو قال: "الزمالك تعاقد مع لاعبين من الأهلي، وحدث العكس، ولكن حاليا زيزو رمز للنادى، وبن شرقي عمل 3 مواسم كبيرة في الزمالك وانضم للمنتخب".

وأكمل: "زيزو عمره ما كان خائن أو غدار، واتعرض عليه فلوس كتير للرحيل ولكنه رفض، وبنسبة 80% زيزو لن يلعب في مصر سوى للزمالك". وأتم: "في وجود ميدو وحازم إمام سنضم صفقات مميزة ستفيد النادي".