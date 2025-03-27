شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي يقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق استعداداً لمباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس ، الأربعاء، أمام زد وخسرها الأحمر 1-3.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا حيث يلعب الهلال مبارياته هناك وتُقام المباراتين في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الخميس، على أن يستأنف تدريباته مساء غداً ، الجمعة، ويواصل التدريبات حتى يوم الأثنين المقبل الذي سيدخل فيه معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة.