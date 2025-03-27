شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 27 مارس 2025 08:30 م
حدد الجهاز الفني للأهلي يقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق استعداداً لمباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس ، الأربعاء، أمام زد وخسرها الأحمر 1-3.
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا حيث يلعب الهلال مبارياته هناك وتُقام المباراتين في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الخميس، على أن يستأنف تدريباته مساء غداً ، الجمعة، ويواصل التدريبات حتى يوم الأثنين المقبل الذي سيدخل فيه معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة.
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