شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب. .محمد المنياوى عمل في مصنع وكان يريد كلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى خارج الملعب هو محمد المنياوى لاعب رفع الاثقال البارالمبى، بطل ذهبية بارالمبياد باريس 2024

محمد المنياوى مواليد أكتوبر 1998، من قرية شوبر بمدينة طنطا، بدأ ممارسة رفع الأثقال عام 2019، بأحد الاندية في طنطا، وكان يمارسها مع الأسوياء، ثم شارك مع ذوى الإعاقة.

أول بطولة شارك فيها البطل الأولمبي محمد المنياوي، كانت بطولة الجمهورية عام 2020 وحصد فيها المركز السادس.

المنياوى كان يسعى للالتحاق بكلية الطب، لكنه لم يوفق في الالتحاق بها بسبب بعض الظروف الخاصة التي تعرضت لها أسرته، فالتحق بمعهد خدمة اجتماعية بكفر الشيخ، وكان يعمل في مصنع أدوات منزلية وكراسى، ولديه شقيق واحد.

المنياوى قرر أن يتزوج بمكافأة البارالمبياد، وهو ما صرح به فور الصول على الميدالية في باريس قائلاك" هتجوز بالمكافأة.

