شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات يناير تحلم بالبطولة الأولى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينافس فريق الزمالك بقوة على لقب كأس مصر، بعد أن وصل الى الدور النصف النهائى، حيث يلتقى غدا مع سيراميكا في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة بإستاد القاهرة.

وحال فوز الزمالك على سيراميكا في مواجهة الغد، يستعد للفائز من بيراميدز و البنك الأهلى والتي تقام غدا أيضا، لحسم بطل كأس مصر هذا الموسم.

وهناك أكثر من لاعب ينتظر تحقيق أول بطولة له مع الزمالك، وهم الصفقات التي تعاقد معها الفريق في يناير، مثل صلاح الدين مصدق، و احمد حسام، ومحمود جهاد ، بالإضافة إلى أحمد الجفالى.

ويسعى الرباعى لنجاح الفريق في التتويج باللقب، حتى تضاف هذه البطولة الى رصيد كل منهم، مع الزمالك.

وكان الزمالك حقق بطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلى سبتمبر الماضى، بمشاركة الثلاثى عمر فرج، محمود بنتايج ، ومحمد حمدى الذين تم ضمهم الى الزمالك في انتقالات الصيف الماضى.