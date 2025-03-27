شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الـ27.. دجلة متصدرا والمقاولون وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 57 نقطة، متفوقا على فريق المقاولون العرب صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة بعد مرور 27 جولة من بطولة دورى القسم الثانى أ.

ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الـ27

1 وادى دجلة 57 نقطة

2 المقاولون العرب 55 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4 أسوان 46 نقطة

5 كهرباء الإسماعيلية 43 نقطة

6 وى 43 نقطة

7 السكة الحديد 41 نقطة

8 الترسانة 38 نقطة

9 القناة 37 نقطة

10 بروكسى 35 نقطة

11 بترول أسيوط 35 نقطة

12 بلدية المحلة 32 نقطة

13 الداخلية 30 نقطة

14 المنصورة 27 نقطة

15 طنطا 26 نقطة

16 راية 26 نقطة

17 لافيينا 25 نقطة

18 السويس 25 نقطة

19 سبورتنج 21 نقطة

20 ديروط 20 نقطة

وحقق المقاولون العرب فوزا صعبا على منتخب السويس بهدفين نظيفين ضمن فعاليات الجولة الـ27 لدورى المحترفين ليستمر فى وصافة المسابقة برصيد 55 نقطة، كما نجح أبو قير للأسمدة فى تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة.

كما فاز وادى دجلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الفائز إلى 57 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

كما استعاد الترسانة نغمة الانتصارات بالفوز على لافيينا بهدف مقابل لا شىء من ضربة جزاء أحرزها محمد الشرخة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، كما فاز المنصورة على وى بثلاثية نظيفة.