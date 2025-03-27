شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة وجود خطأ إداري فى "تأشيرة" بنتايج إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالجهاز الإداري لفريق بنادي الزمالك، حقيقة التقاعس او وجود خطأ إداري تسبب في عدم الحصول علي تأشيرة للمغربي محمود بنتايج لاعب الفريق للسفر مع البعثة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية.

قال المصدر في تصريحاته لـ الخليج 365، أنه لا يوجد أي تقصير من الجهاز الإداري الذي قام بمخاطبة سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة وأبلغت السفارة الجهاز الإداري بان جميع اللاعبين المصريين سيحصلون علي تأشيرة، كما سيتم منح اللاعبين اصحاب الجنسيات العربية التأشيرة حال كان لديهم اقامة عمل فى مصر، علي أن يحصل اللاعبين اصحاب الجنسيات الأوروبية على التأشيرة خلال تواجدهم في مطار جنوب أفريقيا.

تابع المصدر، لا يوجود لاعبين في مصر لديهم اقامة عمل، وتم استخراج تأشيرة التونسى سيف الدين الجزيري عن طريق سفارة تونس حينما تواجد اللاعب فى معسكر منتخب بلاده.

وكشف المصدر أن المغربي صلاح مصدق لاعب الزمالك سيحصل علي التأشيرة في مطار جنوب أفريقيا نظرا لامتلاكه جواز سفر إسباني ما يجعله يتعامل معاملة اللاعبين الأوروبيين.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.