شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يظهر مع الزمالك أمام سيراميكا بنصف نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته امام سيراميكا بمنافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر ، والمقرر لها غد الجمعة بإستاد القاهرة الدولى.

ويختتم الزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا اليوم، حيث حصل الفريق على راحة الاثنين الماضى بعد مواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر الاحد بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يشارك ناصر منسى بعد أن غاب اللاعب عن مباراة بتروجت بقرار من بيسيرو لإراحته استعدادا للكأس.

وظهر ناصر منسى في مباراة الفريق أمام الجونة، يوم 19 مارس الجارى، على مقاعد البدلاء.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.