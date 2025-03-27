شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كامل العدد أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم، كامل العدد.

واستعاد فريق سيراميكا خدمات عبد الله مجدى الظهير الأيمن، الذى عانى من إصابة الضامة التى تعرض لها فى مواجهة فاركو فى الجولة الثانية عشرة من دوري nile، وأبعدته عن مباريات سيراميكا الأخيرة.

وشارك عبد الله مجدى في تدريبات سيراميكا بشكل كامل، ليعلن جاهزيته للمباراة في انتظار قرار على ماهر اليوم، بدخوله قائمة المباراة من عدمه.



عبد الله مجدى فى مران سيراميكا

وأصبح فريق سيراميكا كامل العدد بعودة عبد الله مجدى، بالإضافة إلى جاهزية محمد شكرى بشكل كامل بعد مشاركته في مباراة سيراميكا في كأس عاصمة مصر.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على الزمالك خلال اللقاءات التى جمعت بينهما طوال تاريخه، حيث واجه الزمالك فى 10 مناسبات فى جميع المسابقات تلقى 9 هزائم وتعادل فى مباراة واحدة، منها 9 مباريات فى الدورى وواحدة فى كأس رابطة الأندية "كأس عاصمة مصر الحالية".

وستكون مباراة الجمعة هى الأولى بين الزمالك وسيراميكا فى بطولة كأس مصر، فهل تشهد كسر عقدة الزمالك وتحقيق سيراميكا الفوز الأول أم يكرس الزمالك عقدته ويطيح بسيراميكا؟