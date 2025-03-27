شكرا لقرائتكم خبر عن سجل خالي من الهزائم ورد الاعتبار.. أرقام حسام حسن مع منتخب مصر تزداد بريقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ المنتخب الوطني على سجله خالياً من أي خسارة تحت قيادة مديره الفني حسام حسن على مدار 10 مباريات رسمية متتالية بفوزه في 6 منها في مقابل 4 تعادلات علماً بأنه لم يحقق أي فوز في 4 مباريات متتالية في آخر عهده مع البرتغالي روي فيتوريا.

في مواجهة الدار البيضاء أمام منتخب إثيوبيا رد حسام حسن اعتبار المدرب الوطني أمام المنتخب الإثيوبي الذي تفوق على منتخب مصر (2 – 0) على ملعب بينجو الوطني في ليلونجوي عاصمة مالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الماضية بتاريخ 9 يونيو 2022 تحت قيادة الراحل إيهاب جلال وتسبب بشكل مباشر في إنهاء مسيرته مبكراً.

وخاص حسام حسن كمدرب منذ توليه مهمة قيادة منتخب مصر في 6 فبراير 2024 "12 مباراة" مع الفراعنة "2 ودية و 10 رسمية"

وسجل منتخب مصر خلال المباريات الـ 12 "21 هدفا" وتلقت شباكه 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، وخلال المباريات الـ 10 الرسمية لم يتلقي منتخب مصر أي هزيمة حيث كانت الخسارة الوحيدة في مباراة ودية.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة حسام حسن متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة حيث حسم منتخب الفراعنة التأهل من الجولة الرابعة بعد 4 انتصارات متتالية للمرة الأولي وبشباك نظيفة.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.