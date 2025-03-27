شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: أسامة نبيه يكشف سبب صيامه 18 ساعة مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب ، يحكى عن أصعب موقف واجهه وهو لاعب مع المنتخب كان عام 1997 تحت قيادة محمود الجوهري، ويقول :" كنا في طريقنا للسفر الي السنغال لخوض مباراة في التصفيات هناك والسنغال في غرب إفريقيا وعند السفر إلى الغرب تكون الأمور أصعب."



ويضيف نبيه: "في هذا اليوم صمنا حوالي 18 ساعة من 4 فجرا الي 10 بالليل بسبب الطيران ورفضنا استغلال رخصة الإفطار على سفر وأصرينا على الصيام في وجود محمود الجوهري."