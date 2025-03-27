شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استفاد الزمالك من انسحاب الأهلى فى القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إصدار اللجنة الأولمبية بيانا برفض شكاوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من القمة أمام الزمالك، التي أقيمت يوم 11 مارس، و لم يحضرها الأهلى، وأكدت الأولمبية صحة العقوبات الموقعة عليه.

ويأتي قرار الأولمبية لتأكيد مكاسب الزمالك وتحقيق عدة فوائد من انسحاب الأهلى من مباراة القمة، والتى جاءت كالتالى..

الحصول على نقاط المباراة

ومن الفوائد التي حققها الزمالك من انسحاب الأهلى من المباراة الحصول على 3 نقاط سهلة وبدون عناء، بالإضافة إلى فقدان 3 نقاط للأهلى، وهو ما يقلص الفارق بين الفريق الأحمر وبيراميدز المتصدر للقمة.

المنافسة على لقب الدورى

كما أن الزمالك أصبح لديه فرصة للمنافسة على لقب الدورى، بعد أن فقد الأهلى 3 نقاط ، ومنحها للزمالك ، وهو ما يعيد الزمالك مرة أخرى إلى سباق المنافسة على صدارة الدوري بعدما كان بعيدا عن المنافسة على اللقب.

فرصة المشاركة في دورى الأبطال

بعد منافسة الزمالك على لقب الدورى، أو الوصافة، يضمن بذلك المشاركة في بطولة دورى ابطال افريقيا والتي غاب عن المشاركة فيها خلال السنوات الأخيرة، مكتفيا بالكونفدرالية الأفريقية.

وغاب الزمالك عن دورى ابطال افريقيا منذ عام 2022 ، والتي ودعها من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو الأنجولى.