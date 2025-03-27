شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الكرة النسائية.. مسار يقترب من حسم اللقب والأهلى يبتعد والزمالك رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب دورى الكرة النسائية لهذا الموسم من الوصول لنهايته بعدما تبقى 5 جولات فقط على إسدال الستار على أول موسم يشارك فيه الأهلى والزمالك وبيراميدز بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية على إنشاء فريق للكرة النسائية.

مسار يقترب من حسم اللقب والأهلى يبتعد

اقترب فريق الكرة النسائية بنادى مسارمن حسم اللقب بعدما اعتلى صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 58 نقطة، متفوقا على الأهلى بخمس نقاط بعد مرور 4 جولات من مرحلة حسم اللقب.

وواصل فريق مسار طريقه الرائع نحو اللقب بعدما خاض 20 مباراة حتى الآن منذ انطلاق هذا الموسم، حيث نجح في الفوز في 19 لقاء وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام وادى دجلة، بينما لم يتذوق حتى الآن طعم الخسارة، ونجحت لاعباته في تسجيل 97 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط.

في المقابل، تعثر الأهلى مجددا بعد التعادل مع الزمالك في الجولة السابقة بدون أهداف بعدما أهدرت لاعبته شارلى ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة، ليصل إلى 53 نقطة من 20 مباراة فاز خلالها 17 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد كان أمام مسار، وسجل لاعبات الأهلى 90 هدفا واستقبلت 7 أهداف.

الزمالك يحسم المركز الرابع وينافس دجلة على الثالث

ابتعد فريق الزمالك بالمركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 47 بفارق 9 نقاط عن مودرن سبورت قبل 5 مباريات على النهاية ليقترب كثيرا من حسم تواجده في المربع الذهبى، كما يطمح في مواصلة الضغط على فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 51 نقطة خلال المباريات المقبلة، حيث يمنى النفس بإنهاء الموسم في المركز الثالث.

ترتيب دورى الكرة النسائية..

1 مسار 58 نقطة.. 19 فوزا وتعادل سجل 97 وعليه 4

2 الاهلى 53 نقطة.. 17 فوزا وتعادلين وهزيمة سجل 90 وعليه

3 وادى دجلة 51 نقطة.. 19 فوزا و3 تعادلات وهزيمة سجل 97 هدفا وعليه 12

4 الزمالك 47 نقطة. 15 فوزا وتعادلين و3 هزائم سجل 71 وعليه 17

5 مودرن سبورت 38 نقطة.. 12 فوزا وتعادلين و6 هزائم سجل 63 وعليه 23

6 البنك الأهلى 38 نقطة.. 12 فوزا وتعادلين و6 هزائم سجل 60 هدفا وعليه 20

7 زد 35 نقطة.. 11 فوزا وتعادلين و7 هزائم سجل 56 هدفا وعليه 25

8 المقاولون العرب 29 نقطة.. 9 انتصارات وتعادلين و9 هزائم سجل 35 هدفا وعليه 53

9 بيراميدز 19 نقطة.. 6 انتصارات وتعادل و13 هزيمة سجل 25 هدفا وعليه 44

10 المعادى واليخت 17 نقطة.. 5 انتصارات وتعادلين و13 هزيمة سجل 15 هدفا وعليه 61