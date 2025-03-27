شكرا لقرائتكم خبر عن زد إجازة أول أيام العيد ويستأنف تدريباته الاثنين استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمادة صدقي المدير الفني لفريق زد، منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأحد المقبل، في أول أيام العيد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري.

وخاض فريق زد مباراة ودية أمام الأهلي أمس الأربعاء انتهت بفوزه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويخوض ثاني تجاربه الودية غدا امام الترسانة.

ويستعد زد لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم 5 أبريل المقبل.

كما يستعد زد لمواجهة الجونة يوم 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.