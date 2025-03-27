شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. كرم جابر يقدم طريقة عمل مكرونة بالسى فود والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو كرم جابر أسطورة المصارعة و الحاصل على ذهبية اولمبياد أثينا 2004، وفضية لندن 2012.

المقادير

كيلو مكرونة

½ كيلو جمبرى

1/ كيلو كاليمارى

جندوفلى

أصابع الأخطبوط

توابل ملح وكمون وفلفل اسمر

بهارات سمك

2 كوب عصير طماطم

بصلة متوسطة

قليل من الزيت

الطريقة

نغسل الجمبرى والكاليمارى و أصابع الأخطبوط والجندوفلى، ونضع كل صنف في طبق منفصل.

نقوم بسلق المكرونة، ونضعها جانبا، ثم نجهز الصلصلة، بوضع البث في قليل من الزيت على النار و نقلبها حتى يتغيير لونها، ثم نضع عصير الطماطم، ونتركها حتى تتسبك ونضع عليها مرق و بهارات سمك.

نقوم بسلق الجمبرى نصف سلقة، ثم نضع في طاسة على النار، ونشوحه بالزيت ، ونفعل نفس الشئ مع الكاليمارى، ونشوح اصابع الاخطبوط والجندوفلى أيضا ثم نضع نقلب المكرونة في الصلصة مع السى فود المكون من الجمبرى، والكاليمارى واصابع الاخطبوط والجندوفلى ، و تقدم ساخنة.